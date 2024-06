Relva, mantas, acção. CineConchas arranca a 27 de Junho

Com o Verão, chega um dos programas mais apetecíveis da agenda lisboeta. Desde 2008 que o CineConchas convida toda a cidade a ver filmes ao ar livre. Mais de uma década depois a tradição mantém-se firme. A edição de 2024 arranca a 27 de Junho com Folhas Caídas, filme de Aki Kaurismaki, distinguido com o Prémio do Júri do Festival de Cannes (2023).

O cartaz, com um total de nove sessões, estende-se por três fins-de-semana, e sempre com fitas acabadas de sair das salas de cinema. Na sexta-feira, dia 28 de Junho, há para ver A Sala de Professores, produção alemã, com realização de Ilker Çatak. No sábado, a sessão é dedicada aos mais pequenos (ou aos fãs de animação), com Patos!.

O segundo fim-de-semana, de 4 a 6 de Julho, começa com Eu, Capitão. O drama de Matteo Garrone retrata a actual crise dos migrantes que deixam o continente africano rumo à Europa e esteve, este ano, entre os nomeados ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. Outro filme indicado aos Óscares é Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, que chegou a estar nomeada para Melhor Realizador.

No domingo, 6 de Julho, o Jardim da Quinta das Conchas enche-se para ver Profissão: Perigo, filme de acção realizado por David Leitch e protagonizado por Ryan Gosling.

No terceiro e último fim-de-semana de cinema ao ar livre, é exibido o filme Vidas Passadas, de Celine Song. Outra fita aclamada pela crítica, que recebeu nomeações para os Óscares de Melhor Filme e Melhor Argumento Original. Duna: Parte Dois é a grande estreia do dia seguinte, com um elenco estrelado por Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, Florence Pugh e Léa Seydoux, entre outros.

A fechar mais uma edição do CineConchas, um filme de animação. Desta vez, Trolls 3 – Todos Juntos!, uma sessão para toda a família.

Parque das Quintas das Conchas e dos Lilases (Quinta das Conchas). Qui-Sáb 27 Jun-13 Jul 21.45. Entrada livre

