Repavimentação da Segunda circular arranca a 31 de Agosto

Depois de ter sido cancelado um plano de reformulação do grande eixo rodoviário, a autarquia avança com uma obra menos ambiciosa. Os trabalhos vão durar dez meses.

Vai finalmente avançar a repavimentação da Segunda Circular, uma obra anunciada por Fernando Medina em Novembro passado, após ter sido metido na gaveta um ambicioso plano de reformulação que incluía, por exemplo, uma faixa dedicada aos autocarros.

A obra que vai começar na próxima segunda-feira, e que vai decorrer ao longo de dez meses, prevê o alcatroamento dos cerca de dez quilómetros de extensão da Segunda Circular, bem como a pintura da sinalização horizontal, inexistente em alguns pontos da via onde diariamente circulam 110 mil carros.

Os trabalhos vão acontecer durante o período nocturno dos dias úteis (entre as 21.00 e as 06.00) e pontualmente aos fins-de-semana e vão dividir-se em duas fases. Primeiro no sentido Aeroporto-Benfica e depois no sentido inverso.

O investimento municipal é de cerca de 4,5 milhões de euros.

