Restaurante Amaterasu Sushi ganhou uma versão virtual no Uber Eats

Há um novo restaurante disponível na plataforma de entrega de comida ao domicílio Uber Eats. A partir desta quarta-feira, o Amaterasu Sushi Por Casa fica disponível na aplicação, levando criações da gastronomia japonesa ao domicílio, na zona de Lisboa.

O restaurante é o irmão mais novo do Amaterasu Pateo do Sushi, com espaço físico em Algés, está localizado na Estrada de Benfica, e foi pensado para funcionar apenas em formato virtual.

Da carta fazem parte caldos, gyozas para entradas; tempuras, tártaros, carpaccios, ceviches ou peças de sushi.

Nas sobremesas, há brownies e red velvets. Nas bebidas, além do saké, há também vinho, cervejas, cidras e refrigerantes.

O Amaterasu Sushi Por Casa está disponível através do Uber Eats todos os dias, entre as 12.00 e as 15.30 e as 19.00 e as 23.00.

+ Lei grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Há uma rua lisboeta entre as mais cool do mundo