Rua Rodrigues Faria - Lx Factory entre as ruas mais cool do mundo

A Time Out Global voltou a juntar-se para fazer uma lista de ruas com muita onda. A Smith Street, em Melbourne, foi a grande vencedora. A Rodrigues Faria, em Alcântara, ficou na nona posição.

Photograph: Time Out

Quem nunca passou o portão do número 103 da Rua Rodrigues de Faria, não imagina o que lá vai dentro. Este portão não dá para uma casa ou para um jardim: dá para uma rua inteira onde não falta nada. Na Lx Factory há cafés, restaurantes, bares e discotecas, há lojas, estúdios de tatuagens, mercados e galerias de arte. Há arte urbana a pintalgar as paredes – até ao final de Julho tem ainda um museu efémero com intervenções de artistas de todo o mundo, de Banksy a Bordalo II. E, claro, não faltam alfacinhas cheios de pinta a cirandar, ou porque trabalham por ali ou simplesmente de passeio.

O que não faltam são novidades e razões para ir à Lx Factory em 2021, razão pela qual a Rodrigues Faria faz parte da lista de ruas mais cool do mundo, uma lista que a Time Out Global actualiza todos os anos e que acaba de partilhar com os seus leitores.

A grande vencedora do ano é a Smith Street, em Melbourne, seguida do Passeig de Sant Joan, em Barcelona, e de South Bank, em Londres. Das 30 ruas destacadas, a de Alcântara, em Lisboa, ficou na nona posição, entre a Haji Lane, em Singapura, e a Calle Thames, em Buenos Aires.

O Porto não foi esquecido, com a Rua de Miguel Bombarda a ocupar a 20ª posição do ranking, que inclui ainda artérias de cidades como Nova Iorque, Sydney, Madrid ou Tel Aviv.

