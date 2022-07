Restaurante Benares, com uma estrela Michelin, apresenta-se em pop-up do JNcQUOI Asia

Durante três dias, vai ser possível provar a cozinha Michelin do restaurante Benares — que se dedica à alta gastronomia indiana em Madrid e Londres — num pop-up do JNcQUOI Asia, na Avenida da Liberdade.

O menu especial, criado pelos restaurantes, vai ter seis pratos de inspiração indiana. Para começar, um maachi ceviche chaat, que é uma dourada curada, com ostra, leite de tigre de aam-panna e puré de abacate; e o aloo tikki, um croquete indiano de batata e ervilha com molhos de menta, tamarindo e raita. A isto seguem-se a corvina tikka, uma corvina assada no forno com tandoori com salada de funcho; um caril indiano de borrego, e um camarão tigre marinado, assado no forno tandoori.

DR Bhapa doi, framboesa e ruibarbo

Há duas sobremesas no remate da refeição. Bhapa doi, framboesa e ruibarbo, que é como quem diz uma gelatina de chá de hibiscos, ruibarbo escalfado com laranja e baunilha; e uma tarte de chocolate negro e praliné de pistachio com gelado de baunilha.

O novo menu do JNcQUOI Asia está disponível de 19 a 21 de Julho, ao almoço e jantar, entre as 12.00 e a 00.00. As reservas podem ser realizadas por telefone (219 369 900) ou por e-mail (bookatable@jncquoiavenida.com).

+ Belcanto de Avillez é o 46.º melhor restaurante do mundo

+ De volta do tradicional, Luís Gaspar abriu um restaurante inspirado em Maria de Lourdes Modesto