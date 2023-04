Restaurante de Miguel Rocha Vieira na Doca da Marinha abre dia 17

Começou por ser anunciada para o Verão do ano passado, mas atrasos imprevistos foram adiando aquela que promete ser uma das grandes aberturas em Lisboa – pelo menos uma das mais aguardadas já é. O restaurante que trouxe Miguel Rocha Vieira de volta para Portugal abre no próximo dia 17 de Abril. O nome, Anfíbio, deve-se à localização,

Ao contrário do que vinha fazendo, o chef, que até agora estava em Budapeste, onde conquistou estrelas Michelin no Costes e no Costes Downtown, apresenta-se agora numa versão mais descontraída. Prova disso eram já os três quiosques abertos, desde há uns meses, e que fazem parte do mesmo projecto na Doca da Marinha, renascida nas obras que requalificaram a frente ribeirinha.

Para o restaurante, quando este ainda estava em obras, Miguel Rocha Vieira antecipava à Time Out, “uma coisa divertida”, para “mostrar que a boa cozinha não tem que ser um jantar sentado de três horas, de luva branca, toalha na mesa. Pode ser uma coisa divertida, descontraída. Queremos chegar a toda a gente”.

View this post on Instagram A post shared by ANFÍBIO® (@anfibio.lx)

Sem levantar demasiado o véu, Rocha Vieira garantia que o Anfíbio não seria um restaurante de assinatura, mas antes um sítio para se estar e aproveitar. “Vai funcionar à carta com pratos para dividir também, coisas para comer com a mão”, desvendava na altura. “O restaurante até tem uma vertente lúdica. Às quintas, sextas e sábados vamos estar até às quatro da manhã com música. Para nós faz sentido, mais uma vez, nesta localização, e é um grande desafio porque não sei ainda como é que vamos conseguir fazer essa transição. Estamos a pensar muito nisso.”

Todo envidraçado, mesmo em cima do rio e com 130 lugares, há um lado cénico no restaurante com uma cozinha aberta, que até da rua poderá ser vista. A ideia é não só despertar a curiosidade de quem passa, como fazer brilhar a equipa.

Resta saber como é que tudo se concretiza agora.

Doca da Marinha, Av. Infante Dom Henrique (Campo das Cebolas)

