Restaurante Geographia organiza visitas guiadas ao MNAA e almoços especiais

O Geographia, restaurante que trouxe a cozinha de fusão nacional para as Janelas Verdes, criou uma parceria com o vizinho Museu Nacional de Arte Antiga: todos os primeiros sábados de cada mês, há uma visita guiada seguida de um almoço especial.

Há cerca de um ano instalaram-se em frente ao Museu Nacional de Arte Antiga, homenageando a cozinha de língua portuguesa com pratos de comida goesa, africana, moçambicana, brasileira ou os mais tradicionais portugueses. A localização, explicavam à Time Out, ajudou a reforçar e aprofundar o conceito. Agora, quiseram “tirar partido da vizinhança privilegiada e dos aspectos culturais” que ligam o restaurante ao Museu com um programa especial.

Todos os primeiros sábados de cada mês, a visita guiada ao museu terá passagem pelas obras mais emblemáticas. “A viagem começa com a descoberta de alguns dos tesouros nacionais que o museu alberga e continua à mesa, sempre em português”, explicam em comunicado à imprensa.

Acabada a visita, é sentar-se à mesa e esperar um menu de edição limitada com paragens nos quatro continentes. Inclui o couvert, entrada, prato principal, sobremesa e bebidas.

Este programa começa já em Outubro e o encontro está sempre marcado para as 11.00, à porta do restaurante. O bilhete inclui a entrada no museu, a visita guiada dada pela equipa do Museu Nacional de Arte Antiga e o almoço. Para grupos a partir de dez pessoas, o programa está disponível também de terça a sexta-feira.

Preço: 35€. Rua do Conde, 1 (Janelas Verdes). 21 396 0036.

+ Os melhores restaurantes no Cais do Sodré