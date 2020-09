Restaurantes e alojamentos de todo o país com descontos de 50% até Dezembro

Empresas do sector do turismo vão ser apoiadas para promover o consumo interno. Governo e Turismo de Portugal convidam os portugueses a redescobrir o país a preços mais acessíveis.

Há restaurantes e alojamentos de todo o país, mas também em centenas de actividades para fazer em família, desde ateliers e oficinas até visitas guiadas e passeios de barco, que vão estar disponíveis por metade do preço até 15 de Dezembro. É uma acção conjunta do Governo e do Turismo de Portugal que pretende estimular a procura turística interna durante a Época Baixa.

“Temos de proteger a nossa saúde, mas temos também de proteger os rendimentos, o emprego e as empresas e de fazer viver estes territórios, que fazem de Portugal o melhor destino do mundo e que dependem muito de haver ou não haver turistas”, disse o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação da campanha #TuPodes — Visita Muito Por Pouco.

O Turismo de Portugal informa por seu lado, em comunicado, que este programa tem a “dotação orçamental de 50 milhões de euros” e que se trata de “um esforço partilhado, em que as promoções são comparticipadas em partes iguais pelas empresas e pelas entidades públicas”. Ou seja, as empresas apoiadas pelos dinheiros públicos envolvidos nesta iniciativa têm de acomodar parte destes descontos de 50%.

Entre as várias propostas disponíveis, encontra passeios vinícolas na Região de Setúbal, provas de vinhos e produtos regionais no Alentejo, observação de golfinhos no estuário do Sado e passeios pedestres em Sesimbra. Para encontrar as actividades certas para si e para a sua família, basta filtrar a pesquisa no site do Turismo de Portugal por região (Açores, Alentejo e Ribatejo, Algarve, Centro de Portugal, Lisboa Região, Madeira e Porto e Norte) e pelo tipo de actividades que procura (ateliês e oficinas, aventura, cidade, cultura e património, família, gastronomia e vinhos, mar ou natureza).

Em breve poderá também aceder a ofertas de alojamento da plataforma Click2Portugal, Solares de Portugal e Aldeias do Xisto, como é possível verificar na homepage do site do Turismo de Portugal, onde também encontra descontos em viagens de comboios e em visitas a museus e monumentos.

Para incentivar os operadores dos sectores da restauração, alojamento, transportes e culturas a juntarem-se a esta campanha, o Governo vai lançar já na próxima segunda-feira, 5 de Outubro, um programa de comparticipação pública, que permitirá beneficiar as empresas que façam descontos aos seus clientes. O anúncio foi feito esta semana pelo ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, que referiu um futuro apoio para recuperação de parte do IVA suportado e novas compras neste sector. Esta medida deverá ser proposta para o Orçamento do Estado para 2021.

