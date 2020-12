Restaurantes e bares de Cascais lançam calendário do advento cervejeiro

Chama-se “Beer Advent Calendar Cascais” e não é apenas um calendário. É um evento que decorre em vários restaurantes do concelho, desde Carcavelos até à Praia do Guincho.

A proposta é simples: provar petiscos e cervejas artesanais todos os dias, até 23 de Dezembro. O “Beer Advent Calendar Cascais”, criado em parceria com as marcas de cerveja Trindade e Lagunitas, é promovido por 24 restaurantes do concelho, que prometem várias surpresas para os consumidores. Depois do Natal, há “After Xmas” em seis bares, com mais ofertas especiais.

“Esta iniciativa pretende unir vários pontos de venda do concelho de Cascais em prol de uma causa: a do suporte à restauração e similares, uma área fortemente afectada pelas medidas do Estado de Emergência em vigor”, lê-se em comunicado do projecto.

Nos restaurantes aderentes, como o Boteco da Linha e o Sushi Del Mar, estão já disponíveis menus com sugestões gastronómicas aliadas às cervejas da Lagunitas e da Trindade. Mas há mais. Até 23 de Dezembro, há datas especiais para cada ponto de venda. Por exemplo, esta sexta-feira, 4 de Dezembro, se comprar o menu especial do 2 Chill, que inclui um “Christmas Burger”, tem direito a uma cerveja grátis. Basta seguir o roteiro recomendado no calendário do advento.

Depois do Natal, entra em acção o “After Xmas”. De 26 a 31 de Dezembro, se pedir uma Lagunitas IPA de pressão num dos seis bares aderentes – Cooleys Irish Bar, Crow Bar, O’Luain’s, O’Neills, 5ª Avenida e Beer Cascais –, tem direito a uma segunda cerveja grátis.

