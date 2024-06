Reveladas as melhores companhias aéreas low cost de 2024

Comprar um voo super barato para as férias pode parecer boa ideia, mas a verdade é que pode acarretar as mais diversas consequências para a viagem, desde ter de suportar um espaço apertadíssimo para as pernas até ser desagradavelmente surpreendido com taxas ocultas.

Para tornar essas irritações um pouco menos prováveis, o site AirlineRatings.com decidiu analisar os dados disponíveis e descobrir quais são as melhores companhias aéreas low cost do mundo. A plataforma avaliou as operadores de acordo com base em 12 categorias, incluindo avaliações de passageiros, ofertas de produtos, classificações de segurança e incidentes, e a idade da frota, atribuindo a cada uma delas uma pontuação até sete.

Os resultados foram entretanto divulgados e a Europa saiu-se genericamente bem, com nove companhias aéreas de baixo custo entre as 25 melhores, incluindo Transavia, easyJet e Air Baltic. No entanto, a vietnamita Vietjet ganhou dois prémios no total: melhor companhia aérea ultra low-cost e melhor hospitalidade online de companhia aérea low cost.

A sua companhia aérea preferida para voos económicos está na lista? Veja abaixo.

As 25 melhores companhias aéreas de baixo custo do mundo

(por ordem alfabética)

AirAsia Group

Air Baltic

Air Canada Rouge

Cebu Pacific

easyJet

Eurowings

FlyDubai

FlyNAS

GOL

Jetblue

Jet2

Jetstar Group

Jeju Air

Norwegian

Peach

Ryanair

Scoot

Spicejet

Suncountry

Southwest

Transavia

Vietjet

Volotea

Vueling

WizzAir

