Rio foi apanhado e o gangue reúne-se: está aí o trailer de La Casa de Papel

“Desta vez não é pelo dinheiro. É pela família.” É com este mote que chega o trailer da terceira temporada de La Casa de Papel, a série espanhola que se tornou um fenómeno universal. Os novos episódios chegam a 19 de Julho à Netflix.

Nos primeiros segundos do trailer, salta à vista a bandeira portuguesa num barco onde o grupo se encontra com o Professor (Álvaro Morte), mais uma vez aos comandos. “Senhores, chegámos a águas internacionais”, diz o homem já com um novo plano em mente que inclui outra vez um assalto. Mais à frente, as caras de sempre, mas também algumas novidades: Hovik Keuchkerian (Bogotá), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) e Rodrigo de la Serna (O Engenheiro).

Não dá, no entanto, para perceber quanto tempo passou desde o assalto à Casa da Moeda, mas percebe-se que o grupo vivia separado. Cada um, ou cada casal, seguia tranquilamente na sua nova vida. Até que Rio (Miguel Herrán), numa ilha paradisíaca com Tóquio (Úrsula Corberó), foi apanhado pela polícia. Tóquio encontra-se então com o Professor na Tailândia e a magia acontece.

Nas imagens agora divulgadas, confirma-se o regresso de Berlim (Pedro Alonso). Resta saber o que lhe aconteceu no assalto – ainda se lembra como tudo acabou?

La Casa de Papel, criada por Álex Pina, com quem a Netflix assinou um contrato de exclusividade, começou por ser uma produção para o canal espanhol privado Antena 3. Em Espanha passou na televisão entre Maio e Novembro de 2017. À Netflix, que comprou os direitos de distribuição internacional, chegou meses depois e foi um sucesso imediato. A Netflix não revela números de audiência, mas sabe-se que a série espanhola é o título estrangeiro (língua não inglesa) mais visto no serviço de streaming.

