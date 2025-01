Ritz aposta num regresso a casa. Carlos Cardoso é o novo chef

Carlos Cardoso (segundo à esq.) trabalhou cinco anos no Ritz com Pascal Meynard (ao centro)

Substituição de Pascal Meynard, que comandava a cozinha do Ritz Four Seasons de Lisboa há 15 anos, tem sido difícil. Carlos Cardoso é o novo chef executivo do hotel de cinco estrelas.

Carlos Cardoso preparava a abertura do novo ME by Meliá, o hotel de luxo do grupo Meliá no Marquês de Pombal, quando surgiu a oportunidade de voltar a uma casa que conhece bem, o Ritz. Depois da saída do italiano Daniel Polito, apenas quatro meses após assumir o cargo, Carlos Cardoso é o novo chef executivo do hotel.

A novidade foi comunicada pelo Ritz como “um romance reacendido”. “De regresso agora como novo chef executivo, a ligação de Carlos ao hotel começou em 2015, quando trabalhou durante cinco anos ao lado do chef executivo Pascal Meynard”, lê-se na nota. “Depois de vários anos a explorar e a aperfeiçoar a sua arte noutras cozinhas, o chef Cardoso regressa ao local onde o seu coração pertence, trazendo a sua criatividade e paixão para o hotel e o Restaurante Varanda.”

Foi entre 2015 e 2020 que o chef trabalhou no Ritz Four Seasons – antes disso, tinha estado três anos na Fortaleza do Guincho. Do Ritz saiu para assumir a chefia executiva do MYRIAD by SANA, excluindo o estrelado Fifty Seconds, então nas mãos de Martín Berasategui e Filipe Carvalho. No último ano, Carlos Cardoso mudou-se para a Meliá, que se prepara para abrir o ME, a marca de luxo criada pelo grupo, já presente em cidades como Londres, Milão, Barcelona ou Dubai. É neste hotel que abrirá o Fismuler, restaurante de cozinha contemporânea focada no produto e que existe apenas em Madrid e Barcelona.

No Ritz, ficará responsável pelo restaurante Varanda, bem como toda a gestão que a chefia executiva do hotel implica, dos pequenos-almoços aos grandes eventos, à excepção do Cura, restaurante com estrela Michelin liderado por Pedro Pena Bastos.

Na mesma nota que dá conta da chegada de Carlos Cardoso, o jantar preparado à medida do Dia dos Namorados é apontado como uma boa oportunidade para se ficar a conhecer a cozinha do chef. O menu especial (175€), para ser partilhado, terá momentos como uma dourada com rábano e caviar Beluga ou uma gamba rosa do Algarve, sapateira, aipo e yuzu. Será ainda servido um robalo, percebes e bivalves da Ria Formosa e uma vitela de leite com topinambour, cogumelos morilles e trufa melanosporum.

