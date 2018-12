Robyn estreia-se em Portugal no NOS Alive

A cantora sueca Robyn , que em Outubro editou o celebrado álbum Honey, estreia-se em Portugal para o ano. O concerto está marcado para dia 11 de Julho no festival NOS Alive.

No activo desde a década de 90, Robyn começou por chamar a atenção do público sueco e de alguma crítica internacional mais poptimista, antes de se afirmar no plano global com o álbum homónimo de 2005. A ambição e a fineza da sua pop electrónica foram reafirmadas em 2010, com edição dos três mini-discos da série Body Talk (Pt.1, Pt. 2 e Pt.3) e do álbum do mesmo nome.

A partir daí, limitou-se a colaborar com outros artistas – os Röyksopp em Do It Again (2014), La Bagatelle Magique em Love Is Free (2015) e Mr. Tophat em Trust Me (2016) – enquanto preparava um novo disco em nome próprio. O resultado desses anos de trabalho, Honey, viu finalmente a luz do dia em Outubro.

São, sobretudo, essas novas canções que se vão ouvir a 11 de Julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, quando a cantora subir ao Palco Sagres do NOS Alive. Entre os artistas confirmados já para o primeiro dia do festival contam-se também The Cure, Ornatos Violeta, Jorja Smith e Sharon Van Etten. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais e vão dos 65€ aos 149€.

