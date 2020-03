Rock in Rio promove conversas no Instagram

No seguimento dos tempos que se vivem e das recomendações para ficar em casa, o Rock in Rio decidiu dar um cheirinho virtual da sua Innovation Week, marcada para Junho. A partir desta quarta-feira, 18, há talks sobre inovação, tecnologia, relações humanas e outras temáticas. O humorista Diogo Faro é o primeiro convidado.

A iniciativa Rock in Rio Innovation Week Live Talks, tal como a própria Innovation Week, guia-se por pilares como o autoconhecimento, as relações humanas e a criação de futuros desejáveis. E em modo de antecipação e para entreter quem está em casa, o Rock in Rio dá-lhe já uma amostra do que poderá acontecer entre 23 e 26 de Junho no LACS Conde d’Óbidos.

A sessão desta tarde será comandada pelo humorista Diogo Faro sob o tema: “Tudo o que sempre quis saber sobre empatia mas nunca teve tempo de praticar”. As talks estão previstas acontecer todas as quartas-feiras, às 19.00, na página de Instagram do projecto, sendo que os próximos convidados vão sendo anunciados semana a semana.

“Comunicar, interagir, trocar ideias são traços muito marcantes do ADN Rock in Rio. Sempre que pudermos estar conectados com as pessoas, seja presencial ou virtualmente, estaremos”, refere em comunicado Agatha Arêas, vice-presidente de Learning Experience do Rock in Rio. “Acredito que as Rock in Rio Innovation Week Live Talks serão ótimas oportunidades de entregarmos o melhor do nosso lado humano, através da valiosa contribuição da tecnologia”, remata.

+ Os eventos que pode ver na internet, em streaming