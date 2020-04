Rock In Rio só regressa a Lisboa em 2021 (mas também em 2022)

A 9.ª edição do festival, que estava para decorrer a 20, 21, 27 e 28 de Junho no Parque da Bela Vista, acontece agora a 19, 20, 26 e 27 de Junho do próximo ano. O Rock In Rio regressa depois em 2022 para a 10.ª edição.

É mais um adiamento forçado na lista de espectáculos e eventos por via do novo coronavírus. A decisão foi tomada pela organização do Rock in Rio depois de avaliadas as várias opções e comunicada nesta sexta-feira. "Das várias opções avaliadas, todas implicariam retomar as montagens da Cidade do Rock num momento que acreditamos ainda não ser favorável (Maio), pelo que tomámos a decisão de alterar as datas da 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa para os dias 19, 20, 26 e 27 de Junho de 2021, com a certeza de que esta será uma edição ainda mais mágica e especial", informa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rock in Rio Lisboa (@rockinriolisboa) a 3 de Abr, 2020 às 3:14 PDT

Garantida, também, está a 10.ª edição, que vai decorrer em 2022, alterando excepcionalmente o carácter bienal do certame. "Em 2022 estaremos de volta para a 10.ª edição, não deixando sequer espaço para a saudade e retomando a festa "nos anos pares", continua o comunicado.

Os bilhetes já adquiridos manter-se-ão válidos para as novas datas, ficando os dias em aberto até confirmação do cartaz, que deverá acontecer após o levantamento do estado de emergência nacional.

