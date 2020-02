Roda Bota Fora: o último a cair

“Para uns um grupo de comédia, para outros uma desculpa para beber cerveja à tarde. Para o público é uma hora e meia bem passada”, apresenta Guilherme Fonseca. As perguntas eram três, mas eles são seis e por isso as respostas davam pano para mangas, tal como os espectáculos de Roda Bota Fora – todos disponíveis no YouTube.

Guilherme Fonseca, Pedro Durão, Pedro Sousa, Daniel Carapeto, Diogo Abreu e Duarte Correia da Silva estão de volta para a segunda temporada da competição de piadas onde ganha quem conseguir arrancar mais gargalhadas e palmas do público. O que não significa necessariamente o melhor. “Uma das grandes graças do jogo é a injustiça”, diz Duarte Correia Silva. Pedro Sousa garante que não há egos abalados: “Somos de aço. Todos os egos estão em sintonia e nenhum dos membros tem o ego de uma sandes de atum.”

Diogo Abreu discorda. “O Durão sai ferido de qualquer sítio. Até nos episódios em que não aparece se aleija”, diz. “E acho que falo por todos quando digo que o ego de todos fica ferido quando vemos o Guilherme a ter mais regalias e direitos só porque trabalha lá com o Ricardo Tiburcio Paneira”, brinca numa amostra do que se de pode ver em palco. Em Lisboa, a primeira data (10 Fev) esgotou num instante, mas o grupo já anunciou mais espectáculos, a 17 e 24 de Fevereiro. Depois disso, segue para outros pontos do país.

Teatro Villaret, Avenida Fontes Pereira de Mello, 30A. Seg 21.30

+ Bruno Nogueira: "Para mim, não é um ponto de honra ser contrapoder"