Rolls Brunch & Café: aqui há do cinnamon roll ao de queijo de cabra

É mais provável que conheça estes rolls por caracóis, doces, normalmente com recheio de canela, em versões mais brioche ou mais folhadas, com um topping cremoso no topo. No Rolls Brunch & Café, um café com espaço luminoso e cores pastel na Penha de França, a especialidade é precisamente o roll mas aqui também os há em versões doces e salgadas.

Rita e Filipa, irmãs, uma da área da fotografia, outra da educação, queriam ter um negócio relacionado com comida há já algum tempo. Decidiram-se por um café que tivesse brunch a qualquer hora do dia mas riscaram logo da lista de opções as panquecas, croissants ou as tostas de abacate da moda e depois de alguma pesquisa chegaram aos rolls e elegeram-no como o monoproduto ideal para este negócio – não há nenhuma casa em Lisboa dedicada a este bolo.

Fotografia: Manuel Manso

Contrataram uma pasteleira, Jana, bombardearam-na com as ideias de ir além do cinnamon roll e chegaram a uma massa salgada e outra doce. Na montra do café há, então, os mais tradicionais de canela, de bolacha Oreo – o mais difícil de concretizar, confessam, por causa da textura da bolacha –, de Nutella, de coco e doce de ovos. Na categoria salgada estão os rolls de pizza, de alheira servido com ovo de codorniz no topo, de mozarela fresca com tomate ou de queijo de cabra, mel e nozes. De duas em duas semanas, fazem edições especiais temáticas – por agora têm o roll de bolo-rei e o de bacalhau.

Fotografia: Inês Félix

Todos os rolls podem ser pedidos individualmente (os preços variam entre os 1,80€ e os 2,30€) ou pode provar incluido nos menus de brunch. Há três menus, disponíveis a qualquer hora do dia: o Rollie (7,90€) inclui uma bebida, dois rolls, ovos mexidos, iogurte com granola caseira e pão torrado com manteiga de alho e compota.

Fotografia: Inês Félix

O segundo, Roll (12,50€), é mais completo, tem duas bebidas, uma fria e outra quente, e os ovos mexidos que complementam podem ser com bacon ou farinheira. O último menu disponível é para os mais pequenos: tem uma bebida, um roll, espetadas de frutas e cereais (5,50€) – o próprio espaço é super kid friendly, com cadeiras e uma mesa mini e sítio para desenhar.

Rua Heliodoro Salgado, 20 (Penha de França). Ter-Sáb 11.00-19.00, Dom 11.00-17.00.

