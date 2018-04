Roupa com assinatura nacional na pop-up da ModaLisboa

Esta quarta e quinta-feira, o número 25 da Rua do Arsenal recebe uma selecção de peças das colecções Primavera-Verão 2018 de designers como Dino Alves, Filipe Faísca, Patrick de Pádua, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma.

Nos dias 18 e 19 de Abril, tem entre as 11.00 e as 20.00 para equipar o armário com as suas peças preferidas das colecções de Primavera-Verão de alguns dos designers portugueses que desfilaram na 49ª edição da ModaLisboa, que aconteceu em Outubro do ano passado.

© ModaLisboa / Photography: Rui Vasco

Aleksandar Protic, Awaytomars, Carolina Machado, Dino Alves, Duarte, Filipe Faísca, Gonçalo Peixoto, Imauve, Kolovrat, Luís Carvalho, Morecco, Nuno Gama, Olga Noronha, Patrick de Pádua, Ricardo Andrez, Ricardo Preto e Valentim Quaresma são os nomes que vai encontrar nas etiquetas desta pop-up store da ModaLisboa, na Rua do Arsenal 25. Os preços vão variar entre os 50 e os 5000 euros (a peça mais cara é uma jóia exclusiva de Olga Noronha).

A organização do maior evento de moda da cidade quer, assim, incentivar o consumo de marcas nacionais.

