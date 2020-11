Rua das Pretas dão concerto em streaming e acompanhado com vinho

A Rua das Pretas, projecto musical de Pierre Aderne, regressa ao Coliseu dos Recreios, nesta segunda-feira, para uma noite de música e de vinhos experienciada a partir de casa. Às 21.30, os músicos sobem ao palco da sala de espectáculos lisboeta para um concerto transmitido em streaming. A acompanhar, antes do início do espectáculo, receberá em casa um conjunto de três vinhos para o levar numa viagem musicada ao ritmo do samba, do fado, do bossa nova, do jazz, entre outros géneros.

“Contra a tristeza do confinamento, a alegria da música de Pierre Aderne e da Rua das Pretas e o sabor dos melhores vinhos portugueses no conforto e segurança da sua casa” é a proposta cultural do grupo internacional de músicos para o primeiro dia em que entram em vigor as medidas do novo estado de emergência em Portugal.

Os três vinhos, entregues ao domicílio, são sempre surpresa, assegurados por parceiros produtores como Soalheiro, Niepoort, Muxagat, Poças, João Portugal Ramos, Júlia Kemper, Monte D’Oiro, Mouchão, Rubrica, Adega Mayor, Herdade do Sobroso e Herdade dos Grous.

Pierre Aderne, Nani Medeiros, Walter Areia, João Pita, Nilson Dourado, Rui Poço, Camila Masiso e Fred Martins são os músicos desta Ruas das Pretas. O bilhete de 50€ inclui uma chave para aceder à transmissão de streaming, um CD da Rua das Pretas e as três garrafas. A compra dos ingressos virtuais pode ser feita através do site do projecto ou por PayPal, através do email booking@ruadaspretas.com.

