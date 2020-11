UCI Cinemas promove a reserva de salas por grupos de amigos e famílias

Mais de metade das salas de cinema em Portugal está em risco de fechar, segundo a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP), devido à pandemia de covid-19. Para tentar contornar o problema, a UCI Cinemas lançou um novo serviço e vai promover a reserva de salas exclusivas para grupos até 20 pessoas, por apenas 220€, no El Corte Inglés, em Lisboa, no UBBO, na Amadora, e no Arrábida 20, em Vila Nova de Gaia.

“Este é um produto perfeito para aquelas pessoas que ainda não foram ao cinema porque não querem encontrar-se num espaço fechado com pessoas que não são do seu agregado familiar”, esclarece Ramón Biarnés, managing director da UCI. “Embora os nossos cinemas sejam seguros, há pessoas que ainda não o querem fazer. Além disso, os bilhetes terão lugares atribuídos, que devem ser respeitados para que a segurança seja mantida e o preço é bastante acessível considerando que os clientes terão acesso a um cinema privado só para si.”

Os espectadores, que vão poder escolher entre os filmes em exibição de segunda a quinta-feira (excepto feriados ou vésperas), têm direito a um bilhete e a um menu por pessoa, que inclui pipocas médias e água ou refrigerante de 50cl, ou mini-pipocas, sumo Capri Sun e chocolate. É ainda possível prolongar o menu seleccionado por mais 1€ e adicionar produtos, como cachorros quentes, de acordo com a disponibilidade de cada cinema.

Dada a situação epidemiológica do país, as actuais regras de segurança sanitária, já implementadas nas salas de cinema UCI, também se aplicam a estes passes reservados, inclusive a utilização de máscara e a distância social, que deverá existir entre os espectadores de ambos os lados, bem como às filas à frente e atrás – apenas as pessoas do mesmo agregado familiar podem sentar-se juntas.

Para reservar uma sala exclusiva, deverá enviar um e-mail ou consultar a disponibilidade no próprio cinema UCI. A lotação limitada a 20 pessoas é expansível por valor adicional (sob consulta).

Em Lisboa, existem outras salas de cinema, como as da NOS e da Medeia, que podem ser alugadas para eventos privados, mas os preços não estão tabelados. A iniciativa da UCI Cinemas vem por isso democratizar um serviço que tem vindo a ganhar popularidade, por causa da Covid-19, noutros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, cadeias como a AMC promovem o aluguer de salas a partir de 99 dólares (cerca de 83€).

+ Filmes em cartaz esta semana

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana