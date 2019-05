Ruas só para peões (e muita festa): Avenida da Liberdade e Eixo Central sem carros uma vez por mês

A Câmara Municipal de Lisboa quer devolver o espaço público às pessoas e proporcionar oportunidade aos cidadãos de circularem mais a pé ou de bicicleta. Para isso, conte com ruas da cidade cortadas ao trânsito uma vez por mês até ao final do ano. A primeira iniciativa acontece já este domingo na Avenida da Liberdade, com um programa recheado de actividades grátis, desde aulas de fitness a experimentação de bicicletas e trotinetas.

Uma vez na Avenida da Liberdade, outra no Eixo Central. Vai ser assim até ao final do ano, um dia por mês sem carros e com muita animação, promete a autarquia. Este domingo será assim o primeiro de muitos. Entre as 11.00 e as 17.00, a Avenida da Liberdade estará encerrada à circulação automóvel entre a Rua das Pretas e os Restauradores. Mas a ideia não é só andar mais a pé.

A festa arranca às 11.00, com aulas de body attack, mas haverá também zumba às 15.00. E não é tudo: durante seis horas, as famílias vão poder usufruir de várias actividades gratuitas, incluindo experimentação de veículos, animação de rua, insufláveis, jogos tradicionais, concertos e street food.

No início deste ano, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, já tinha sugerido em entrevista à Time Out a possibilidade de uma Baixa sem carros, como já acontece na Ribeira das Naus encerrada aos domingos.

