Rui Machado e Nuno Sena assumem direcção da Cinemateca Portuguesa

Fechado o concurso e finalizadas as propostas do júri, a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, anunciou os nomes designados para assumirem os cargos de director e subdirector da Cinemateca Portuguesa: Rui Machado e Nuno Sena, respectivamente.

Rui Machado, o subdirector que foi designado director da Cinemateca, em regime de substituição, no passado mês de Maio, formaliza assim o cargo de director após uma década nas anteriores funções. Antes, em 2006, tinha sido nomeado pelo então director da Cinemateca (João Bénard da Costa) para a posição de chefe interino do Departamento ANIM e desde 2020 que é membro do Comité Executivo da Association des Cinémathèques Européennes (ACE).

Nuno Sena, um dos fundadores do festival de cinema IndieLisboa, assume a subdirecção, numa casa que não lhe é nada estranha. Desde 2019 que trabalha da Cinemateca como assessor da direcção e entre 1998 e 2003 dirigiu o Departamento de Exposição Permanente da Cinemateca, depois de ter trabalhado como assistente da Direcção do Instituto Português da Arte Cinematográfica e Audiovisual/IPACA (actual Instituto do Cinema e Audiovisual).

A nova direcção entra em funções no próximo dia 16 de Agosto.

+ 60 anos depois, o terraço do Capitólio volta a ter cinema ao ar livre