Rui Paula e Vasco Coelho Santos confirmados no Time Out Market Porto

É o segundo Time Out Market em solo nacional e abre portas até ao final do ano, com 16 restaurantes e bares, junto à Estação de São Bento.

A intervenção no edifício junto à Estação de São Bento já arrancou e o Time Out Market Porto tem agora abertura marcada para o final deste ano. Depois de Lisboa, inaugurado em 2014, este é o segundo espaço em solo nacional, de um conceito entretanto replicado em cidades como Nova Iorque, Chicago e Dubai. O projecto de renovação é do arquitecto Eduardo Souto Moura.

"A devolução aos portugueses de um símbolo histórico da cidade foi uma decisão amadurecida e pensada em todos os detalhes. A partir do final deste ano, quem vive e quem visita o Porto poderá desfrutar de incríveis experiências gastronómicas num edifício que mantém a traça centenária original, agora renovado pelo talento de um portuense de gema, o arquitecto Souto Moura", afirma Ana Alcobia, vice-presidente do Time Out Market para a Península Ibérica, em comunicado.

O Time Out Market Porto contará com 14 restaurantes – entre eles espaços dos conhecidos chefs Rui Paula e Vasco Coelho Santos. A lista de projectos já confirmados inclui ainda o Fava Tonka, um dos vegetarianos mais reputados da cidade, os hambúrgueres do Curb, e a Casa Inês, o espaço de Inês Diniz, do clássico Casa Aleixo. À oferta gastronómica juntam-se dois bares, uma torre com espaço para eventos e um lounge exterior com vista sobre a cidade.

No total, são cerca de dois mil metros quadrados situados na ala sul da estação de comboios. A intervenção envolve a recuperação do edifício, outrora estrutura de apoio à estação, bem como do espaço exterior. "Ao lado do edifício principal está a ser construída uma nova estrutura vertical, em ferro e vidro, que recupera a imagem dos depósitos de água elevados das estações de caminho de ferro, e que será uma das obras visitáveis e mais icónicas da autoria de Souto Moura", pode ainda ler-se no comunicado.

“Estamos muito orgulhosos por receber o Time Out Market, um conceito que valoriza e celebra o melhor do Porto, o talento e a criatividade local", descreve Inês Santos Almeida, directora-geral do Time Out Market Porto, também em comunicado.

Outros nomes serão ainda anunciados, num projecto que verá a luz do dia ainda em 2023. Até ao final deste ano, espera-se a abertura do Time Out Market na Cidade do Cabo, na África do Sul e, em 2014, deverá chegar o terceiro espaço na Península Ibérica, desta vez em Barcelona.

