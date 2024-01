Rui Veloso vai mostrar que ainda há canções de amor (como havia antigamente)

A 10.ª edição do festival Montepio Às Vezes o Amor começa a 14 de Fevereiro e, durante três dias, programa inúmeros concertos em 15 cidades. Entre eles, destaca-se o espectáculo “As Canções de Amor de Rui Veloso”, logo no primeiro dia no Coliseu Porto Ageas e no último, 17 de Fevereiro, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. A promessa é de um “alinhamento único”, que terá a cantora e multi-instrumentista Maro como convidada.

Este espectáculo é a recuperação de uma ideia que teve início na edição passada: reunir as músicas de amor de um artista de referência e apresentá-las em palco num concerto especialmente pensado para o festival. O primeiro foi Jorge Palma, em 2023. Agora segue-se o autor de “Paixão (segundo Nicolau da Viola)”, que leva mais de 40 anos de carreira. A má notícia (para quem não tem bilhete) é que o concerto do Porto já está esgotado.

Além de Rui Veloso, o cartaz do Montepio Às Vezes o Amor conta com GNR, Jorge Palma, David Fonseca, João Pedro Pais, Gisela João e Justin Stanton, Raquel Tavares e The Gift, aos quais se juntam quatro artistas em estreia no festival, que tem como missão divulgar artistas portugueses por diversas cidades, de forma a descentralizar a cultura portuguesa. São eles: Ivandro, Ana Bacalhau, Buba Espinho e Carolina de Deus.

Texto editado por Hugo Torres

