Sá Pessoa e Vítor Sobral lançam sobremesas com a Carte D'Or

Os chefs Henrique Sá Pessoa e Vítor Sobral juntaram-se à marca de gelados Carte D'Or para criarem as "sobremesas perfeitas". Estão à venda no Studio Carte D'Or, no Chiado.

O desafio foi lançado depois da colaboração dos chefs com o evento O Jantar do Ano: vestir um gelado da Carte D’Or e criar a "sobremesa perfeita". Henrique Sá Pessoa e Vítor Sobral aceitaram o repto e as duas sobremesas de assinatura, com os sabores de gelado de tangerina e morango na base, estão à venda no Studio Carte D’Or, no Chiado, por 4,50€.

Tanto Sá Pessoa como Vítor Sobral inspiraram-se nas sobremesas tradicionais portuguesas, explicaram no evento de apresentação à imprensa: o chef estrelado do Alma combinou o tradicional toucinho do céu e contrastou-o com um sabor mais fresco, o sorbet de tangerina. A isto juntou uma espuma de amêndoa e finalizou com amêndoa torrada, para dar textura. “O desafio foi trazer a portugalidade e depois interpretar e dar um cunho pessoal”, reforça Henrique Sá Pessoa, contando que esteve dividido entre “o pudim de ovos, o pastel de natal, o toucinho do céu e o arroz doce”. Acabou a escolher o toucinho do céu, inspirando-se, também, numa sobremesa que tem no Tapisco.

Fotografia: Inês Félix

Por sua vez, Vítor Sobral, quis “vestir” o gelado de morango. Juntou creme de ovos, três versões de morangos e uma infusão de menta, com topping de morango seco em cima. “O desafio está em vestir o gelado: um pouco de hortelã na mistura de morangos frescos, como a minha Mãe fazia, com o doce de ovos. E as texturas: a bola de gelado, o morango fresco, o morango seco e a sopa de morangos. Aqui é que está o trabalho, ligar todas as texturas harmoniosamente”, referiu o chef.

Estas duas sobremesas estão disponíveis em exclusivo na loja da Carte D’Or no Chiado, até ao final de 2019.

Rua do Alecrim, 24 (Chiado). Seg-Dom 14.00-22.00.

+ As melhores gelatarias em Lisboa