Sá Pessoa ensina receitas simples (e acessíveis) para experimentar em casa

Todas as semanas, no Instagram, o chef do Alma sugere uma receita e conversa com convidados, a partir do seu atelier.

Henrique Sá Pessoa criou um novo programa no seu atelier de cozinha, em Marvila. Em Conversas no Atelier, o chef do Alma, restaurante com duas estrelas Michelin, convida semanalmente personalidades e elabora uma receita tendo como base um dos seus ingredientes favoritos. Os produtos escolhidos são sempre simples e acessíveis, de modo a permitir que as pessoas em casa possam replicar a receita.

“Tentei criar um conceito que pudesse ser interessante nestes tempos de quarentena, mas que não se esgotasse nela. Este programa sugere algo interessante e útil aos espectadores, e os meus convidados também acabam por acrescentar algo novo e especial a este conteúdo”, justifica o chef.

O convidado do primeiro programa, que é transmitido no Instagram de Sá Pessoa, foi a apresentadora Clara de Sousa, que escolheu como ingrediente um ovo. Esta quinta-feira, às 19.00, será Fátima Lopes, também apresentadora, a nova convidada. O ingrediente escolhido, desta feita, foi o cogumelo.

Haverá um episódio novo todas as semanas, com meia hora dedica às receitas e dez minutos de conversa com os convidados.

