Sábado à noite, Júpiter está 165 milhões de quilómetros mais próximo de nós do que é habitual

O gigante gasoso Júpiter vai estar mais brilhante e vai parecer maior na próxima noite de sábado, 7 de Dezembro, desde o pôr-do-sol até ao nascer do dia seguinte. Júpiter surge no horizonte a Este, do lado oposto onde o Sol se está a pôr, atinge o ponto mais alto à meia-noite e começa a sua rota descendente no céu até desaparecer ao alvorecer.

Isto acontece porque a Terra vai passar entre o Sol e Júpiter e o planeta gigante vai estar 165 milhões de quilómetros mais próximo de nós do que é habitual e por isso vai parecer maior. É a melhor ocasião para o ver a olho nu. Júpiter atinge a oposição às 20.19, brilhando então com uma magnitude de -2.7.

A oposição astronómica significa que, do ponto de vista da Terra, o planeta está na posição oposta à do Sol no céu. Basicamente, o mesmo que acontece todos os meses com a Lua Cheia, em que a Lua está em oposição ao Sol, e por isso totalmente iluminada pela luz da nossa estrela.

Embora maior e mais brilhante, não espere ver nenhum planeta gigante no céu. Para isso vai ter mesmo que usar um telescópio.

