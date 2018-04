Sábado é dia de actividades especiais no Museu do Dinheiro

Dia 21 de Abril descubra a programação especial do Museu do Dinheiro. Em Maio, a festa continua.

Este sábado, o Museu do Dinheiro tem um género de dois em um: o Núcleo de Interpretação da Muralha de D. Dinis comemora o seu quarto aniversário e celebra-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. A festa faz-se entre oficinas, visitas temáticas, peças de teatro e recitais de música e poesia, tudo com entrada gratuita.

Às 11.00 pode conhecer a Muralha de D. Dinis, às 15.00 é tempo de explorar o Museu do Dinheiro e por volta das 16.00, junte-se ao Seminário ''Lisboa Medieval''. Pode ainda assistir à peça de teatro Quem é quem (Em cena com... Rei D. Dinis), com sessões às 15.30 e 17.00. Para as 19.00, está marcado o recital de música e poesia ''Cantar d'Amigo''.

No dia 19 de Maio, volta a haver festa a dobrar: o segundo aniversário do Museu do Dinheiro alia-se ao Dia Internacional dos Museus. Repete-se a peça Quem é quem, desta vez, com Marquês de Pombal, e a visita à Muralha de D. Dinis. A visita ao Museu ocorre a partir das 14.30. As actividades são gratuitas. Só tem de reservar já o seu lugar em info@museudodinheiro.pt.

