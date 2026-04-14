À semelhança de anos anteriores, o MUHNAC volta a assinalar esta data com um programa de actividades gratuitas. A iniciativa convida o público a reflectir sobre o papel do património cultural em situações de crise, destacando a sua importância enquanto elemento de identidade, memória e resiliência das comunidades. A agenda completa pode ser consultada online, mas a inscrição prévia é obrigatória, através de e-mail (geral@museus.ulisboa.pt) ou telefone (213 921 808).
Entradas gratuitas, visitas guiadas e passeios pouco óbvios pela cidade. Este sábado, 18 de Abril, assinala-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. E há dezenas de actividades agendadas, pensadas a partir do tema “Património vivo: resposta de emergência em contextos de conflitos e desastres”. Na plataforma de divulgação, promovida pelo Património Cultural, I.P., é possível consultar a agenda em constante actualização e fazer uso de diferentes filtros, incluindo localização. Mas, porque a vida já é difícil que chegue, damos uma ajudinha. Para o orientar, traçámos este roteiro completo para se armar em turista sem sair de Lisboa. Ponha-se nos sítios.
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