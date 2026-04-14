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Dia dos Monumentos e Sítios: coisas grátis para fazer em Lisboa (e arredores)

No dia 18 de Abril, há dezenas de actividades gratuitas em Lisboa. Conheça os destaques do Dia dos Monumentos e Sítios.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Entradas gratuitas, visitas guiadas e passeios pouco óbvios pela cidade. Este sábado, 18 de Abril, assinala-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. E há dezenas de actividades agendadas, pensadas a partir do tema “Património vivo: resposta de emergência em contextos de conflitos e desastres”. Na plataforma de divulgação, promovida pelo Património Cultural, I.P., é possível consultar a agenda em constante actualização e fazer uso de diferentes filtros, incluindo localização. Mas, porque a vida já é difícil que chegue, damos uma ajudinha. Para o orientar, traçámos este roteiro completo para se armar em turista sem sair de Lisboa. Ponha-se nos sítios.

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Coisas para fazer no Dia dos Monumentos e Sítios

MUHNAC

  • Coisas para fazer
  • Princípe Real
MUHNAC
MUHNAC
DR

À semelhança de anos anteriores, o MUHNAC volta a assinalar esta data com um programa de actividades gratuitas. A iniciativa convida o público a reflectir sobre o papel do património cultural em situações de crise, destacando a sua importância enquanto elemento de identidade, memória e resiliência das comunidades. A agenda completa pode ser consultada online, mas a inscrição prévia é obrigatória, através de e-mail (geral@museus.ulisboa.pt) ou telefone (213 921 808).

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Fundação Portuguesa das Comunicações

  • Coisas para fazer
  • Chiado/Cais do Sodré
Fundação Portuguesa das Comunicações
Fundação Portuguesa das Comunicações
DR

Para celebrar o Dia Internacional do Monumentos e Sítios, a Fundação Portuguesa das Comunicações promove uma visita orientada à exposição “Comunicar é Natural – A Botânica nas Comunicações”, que convida a descobrir como, no mundo vegetal, as redes de comunicação se entrelaçam numa paisagem surpreendente. A actividade, que decorre das 15.00 às 16.00. é gratuita, mas requer inscrição prévia através deste formulário.

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Teatro Romano

  • Coisas para fazer
  • Santa Maria Maior
Teatro Romano
Teatro Romano
EGEAC, Museu de Lisboa/José Avelar

O Museu de Lisboa – Teatro Romano propõe um peddy paper especial, que percorre a envolvente do museu e do sítio arqueológico, um espaço onde a história permanece inscrita nas pedras e onde ainda são visíveis os sinais da catástrofe do terramoto de 1755. No final de cada sessão, das 10.00 às 12.00 e das 15.00 às 17.00, será realizada uma breve apresentação sobre os locais visitados, seguida da divulgação dos resultados do desafio, e da entrega de prémios. Os formulários de inscrição podem ser preenchidos na recepção do museu. A actividade é gratuita.

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Museu dos Coches

  • Coisas para fazer
  • Belém
Museu dos Coches
Museu dos Coches
DR

O Museu Nacional dos Coches tem prevista uma visita guiada às Oficinas de Conservação Preventiva e às Reservas Museológicas, espaços habitualmente inacessíveis ao público, onde as colecções são guardadas, estudadas e cuidadosamente preservadas. Ao longo da visita, os participantes poderão conhecer o trabalho de conservação aplicado a diferentes tipologias de espólio – designadamente viaturas hipomóveis, fardamentos, instrumentos musicais, atavios equestres e conjuntos de arreios –, bem como os principais desafios associados à sua preservação. É uma oportunidade única para descobrir os bastidores do museu e compreender os processos que garantem a salvaguarda deste património para o futuro. Mas só há dez lugares e a reserva é obrigatória (comunicacao.mncoches@museudoscoches.pt).

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Museu do Dinheiro

  • Coisas para fazer
  • Baixa Pombalina
Museu do Dinheiro
Museu do Dinheiro
Francisco Nogueira

Estávamos em 2016 quando o Museu do Dinheiro inaugurou, na antiga Igreja de São Julião. Com uma experiência marcadamente interactiva, que recorre à tecnologia multimédia para mostrar o seu acervo, é um favorito entre adultos e crianças. E, dez anos depois, continua aí para as curvas, como espaço de descoberta e encontro. Entre o Dia dos Monumentos e Sítios, 18 de Abril, e domingo, dia 19, somos convidados a celebrá-lo com um fim-de-semana de actividades para todas as idades, desde oficinas até visitas especiais. O programa completo está disponível para consulta online.

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Sintra

  • Atracções
  • Sintra
Sintra
Sintra
© PSML/ Luís Duarte

A Câmara Municipal de Sintra promove três actividades gratuitas entre 18 e 19 de Abril. O programa arranca no sábado, às 14.00, com um roteiro literário e etnográfico pelas ruelas da Vila Velha, partindo do Museu Ferreira de Castro. No domingo, o foco vira-se para Belas, com uma visita guiada ao centro histórico, às 14.30, e uma conferência sobre os bastidores da arqueologia no Edifício Multiusos Cultural, às 16.30. As inscrições para o roteiro de sábado devem ser feitas por telefone (219 236 110) ou e-mail (dcul.roteiros@cm-sintra.pt).

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Cascais

  • Coisas para fazer
  • Cascais
Cascais
Cascais
Fotografia: Arlindo Camachoo

Cascais junta-se à celebração, convidando todos os públicos a visitarem um monumento, um museu ou um sítio e a desfrutarem de uma programação cultural que se estende de 18 a 23 de Abril, em vários locais e horários. A programação, que está disponível para consulta online, inclui desde visitas no Marégrafo de Cascais até entrada gratuita no Museu Condes de Castro Guimarães, que também terá agenda própria.

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Mais que fazer em Lisboa

Conheça estes museus grátis em Lisboa e arredores

  • Museus
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Inês Félix

Não é ao domingo de manhã, sábado à tarde ou segunda de madrugada. Estes museus são de entrada gratuita sempre que a porta está aberta ao público. E a busca pela descoberta de um museu gratuito também pode significar a descoberta de um museu que nem sempre está na ribalta. Fomos à procura dos museus grátis em Lisboa e concelhos vizinhos e descobrimos algumas pérolas museológicas. 

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Os melhores parques e jardins em Lisboa

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  • Parques e jardins
Os melhores parques e jardins em Lisboa
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©Márcia Lessa

Sempre que tiver tempo para arejar as ideias, opte pelo ar puro e pelos espaços que pintam a cidade de verde. Com todos os cuidados que deve ter e mantendo a distância social recomendada pelas autoridades de saúde, faça o favor de apanhar um arzinho por aqui.

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