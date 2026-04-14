Estávamos em 2016 quando o Museu do Dinheiro inaugurou, na antiga Igreja de São Julião. Com uma experiência marcadamente interactiva, que recorre à tecnologia multimédia para mostrar o seu acervo, é um favorito entre adultos e crianças. E, dez anos depois, continua aí para as curvas, como espaço de descoberta e encontro. Entre o Dia dos Monumentos e Sítios, 18 de Abril, e domingo, dia 19, somos convidados a celebrá-lo com um fim-de-semana de actividades para todas as idades, desde oficinas até visitas especiais. O programa completo está disponível para consulta online.