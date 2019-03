Sábado há cinema ao ar livre grátis com a Ovelha Choné

A Ovelha Choné, a mais esperta e matreira do rebanho da Quinta do Vale Verdejante, anda à solta em Lisboa e marcou uma sessão gratuita de cinema ao ar livre, no claustro do Museu da Marioneta. Antes de uma noite de olhos colados ao ecrã, poderá ver a sua ovelha preferida na exposição dedicada aos estúdios Aardman.

A 18.ª edição da Monstra – Festival de Animação de Lisboa decorre de 20 a 31 de Março, em várias salas de cinema da cidade, mas a programação tem por hábito começar mais cedo. Em Fevereiro, foi inaugurada a exposição A Magia dos Estúdios Aardman, no Museu da Marioneta, que abre agora o claustro para uma sessão de cinema ao ar livre, a 9 de Março, às 21.00.

Os estúdios Aardman, fundados em 1976 por David Sproxton e Peter Lord, têm-se dedicado sobretudo à produção de conteúdos de animação, com recurso à técnica de “stop motion”, em séries de televisão, publicidade e longas-metragens.

Em A Ovelha Choné (2015), Choné vive com o seu rebanho na Quinta do Vale Verdejante, sob a supervisão de um agricultor e de Bitzer, um cão pastor com boas intenções, mas pouco eficaz. Farta da rotina enfadonha da quinta, a ovelha conjura um plano engenhoso para conseguir um dia de folga. Mas, como irão as ovelhas sobreviver? Conseguirão passar despercebidas, evitar que descubram que são ovelhas e dessa forma manterem-se a salvo das garras do malvado funcionário do controlo animal?

Com entrada livre, limitada aos lugares disponíveis, não é necessária reserva prévia para esta sessão especial, perfeita para famílias. A sessão poderá ser adiada, caso as condições climatéricas o justifiquem.

