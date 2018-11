Sábado há desfile de bandas filarmónicas na Avenida da Liberdade

É um hábito que marca o primeiro dia de Dezembro. É sábado e é feriado, não há desculpas para não ver as bandas desfilar. O Desfile de Bandas Filarmónicas desce a Avenida da Liberdade em direcção aos Restauradores sempre a marchar, sempre a dar música. Resta-lhe aplaudir e abanar-se ao ritmo.

São mais de 1800 músicos de 33 bandas filarmónicas e agrupamentos de todo o país que descem a Avenida, numa iniciativa da autarquia, da EGEAC e do Movimento 1.º de Dezembro. O desfile, que já vai na 7.ª edição, vem homenagear esta prática musical e todos os músicos que mantêm viva uma história de mais de 200 anos que constitui um importante papel na formação cívica e musical de crianças e jovens.

O desfile parte da Estátua dos Combatentes da Grande Guerra com o grupo Tocándar e os bombos de Atei a abrir a cerimónia. No fim, encontram-se todos na Praça dos Restauradores para tocarem o Hino da Maria da Fonte, o Hino da Restauração e o Hino Nacional, sob direção do Maestro da Banda de Música da Força Aérea, Capitão António Rosado.

Ora deite o olho ao alinhamento completo:

Banda De Música Da Força Aérea La Filarm. De Olivenza - Olivença Banda Velha União Sanjoanense – Albergaria A Velha Banda Da Soc. Filarm. União Mourense “Os Amarelos”- Moura Assoc. Filarm. Vilarinhense De Vilarinho De Castanheira - Carrazeda De Ansiães Banda Filarm. De Felgar - Torre De Moncorvo Assoc. Filarm. Retaxense - Castelo-Branco Soc. Filarm. De Tinalhas - Castelo-Branco Soc. Filarm. Oleirense - Oleiros Banda Filarm. Da União Da Aldeia De João Pires E Grupo Cantares De Pedrógão De S. Pedro - Penamacor Assoc. Filarm. Progresso Pátria Nova De Coja - Coja Assoc. Filarm. De Arganil - Arganil Banda De Ançã – Phylarmónica Ançanense – Cantanhede Assoc. Filarm. Liberalitas Julia - Évora Banda Da Soc. Filarm. Corvalense - Reguengos De Monsaraz Soc. Filarm. Artistas De Minerva - Loulé Soc. Filarm. Bendadense - Sabugal Banda Academia De Santa Cecilia - Seia- São Romão Soc. Filarm. Turquelense - Alcobaça Soc. Filarm. Alvaiazerense De Santa Cecilia - Alvaiázere Centro Cult. Azambujense - Azambuja Banda 14 Janeiro De Elvas - Elvas Banda Da Assoc. Musical Da Várzea - Várzea Soc. Musical 1º De Agosto – Banda De Música De Coimbrões – Coimbrões Soc. Filarm. De Crestuma - Crestuma Assoc. Filarm. 1º Dezembro Cultural E Artística Vilarense Reis Prazeres - Fátima Soc. Velha Filarm. Riachense - Riachos Soc. Filarm. Progresso Matos Galamba - Alcácer Do Sal Banda Musical Do Concelho De Sabrosa - Sabrosa Soc. Musical 2 De Fevereiro – Banda De Santar - Santar Soc. Filarm. Fraternidade De São João De Areias – Santa Comba Dão Filarm. Recreio De Santa Bárbara - Angra Do Heroísmo Soc. Filarm. União E Capricho Olivalense - Lisboa

