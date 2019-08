Sabe como se faz whiskey? A Jameson trouxe de Dublin a destilaria para o ensinar

São 1600 e poucos quilómetros que separam Dublin de Lisboa. E se isto o demove de visitar a capital irlandesa, fique a saber que durante um mês Dublin vem até Lisboa e traz na bagagem a destilaria da Jameson, que terá poiso fixo na Lx Factory. De sexta, 30, até 28 de Setembro vai ser possível conhecer a história da marca, o seu processo de produção e fazer provas de diferentes whiskeys.

O projecto Jameson Distillery On Tour estreia-se em Lisboa, trazendo a destilaria de Jameson – pela primeira vez desde que abriu portas em 1780 – a outra cidade, para que os visitantes possam ter uma experiência temática e participativa no processo. “O nosso objectivo é proporcionar aos visitantes uma experiência multissensorial, através de audiovisuais, aromas, experiências manuais e, claro, provas de produto”, diz em comunicado Greg Hughes, Managing Director de Jameson Brand Homes, que esteve em Lisboa antes para receber o prémio de Melhor Tour de Destilaria do Mundo nos World Travel Awards 2018, no Pátio da Galé.

A destilaria pop-up vai estar aberta todos os dias e com sessões de 30 minutos, de grupos até 12 pessoas. Antes de entrar, pode ficar já com esta nota: whiskey em irlandês escreve-se “uisce beatha” e significa água da vida – se for um aficcionado desta bebida é uma boa forma de dar brilharete durante a visita. Depois da experiência, os visitantes podem seguir para o The Jameson Bar e escolher uma das bebidas disponíveis. Logo ao lado, estará a loja com alguns produtos exclusivos que só poderia encontrar na Jameson Distillery Bow St. em Dublin.

Além disso, esta destilaria pop-up terá momentos musicais (anunciados a seu tempo), workshops para bartenders, um estúdio de tatuagens e uma barbearia – bem ao estilo gentleman moderno. Os bilhetes já estão à venda e custam 15€.

Rua Rodrigues Faria, 103. Sex a 28 Setembro. Seg-Sex 17.00-23.00; Sáb-Dom 12.00-23.00. 15€.

