Sabe o que é a Síndrome de Noé? Nesta masterclass, vai aprender isso e muito mais

No próximo sábado, 22 de Janeiro, o Bem-Estar Animal vai estar no centro de uma masterclass online organizada pela associação Animais de Rua.

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Masterclass de Bem-Estar Animal, um evento online que reúne, no mesmo painel, investigadores e responsáveis ligados a entidades e organizações solidárias do mundo animal.

A masterclass arranca às 09.20 do próximo sábado, 22 de Janeiro, com Laurentina Pedroso, provedora do Animal no Ministério do Ambiente e ex-bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários. Segue-se a intervenção de Alexandra Pereira, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que irá falar sobre a Estratégia Nacional para os Animais Errantes e de Maria João Moniz, investigadora do ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, que consigo levará o tema da Síndrome de Noé, um transtorno de saúde mental que resulta na acumulação de animais em casa. A masterclass termina com a participação de Ricardo Oliveira, da Associação AmorEmpatia, que irá falar da sua experiência neste santuário animal. O encerramento, pelas 12.00, estará a cargo de Sofia Rois, diretora executiva da Associação Animais de Rua.

As inscrições são gratuitas (e podem ser feitas aqui), mas os participantes são desafiados a fazer um donativo para que seja possível concretizar futuras edições desta masterclass. Cada donativo igual ou superior a 7,5€ tem direito a Agenda Solidária 2022 da Animais de Rua e a partir dos 12,50€ os doadores recebem não só a agenda, mas também o Calendário Solidário 2022 da Quinta das Águias.

