Sabe que pode fazer uma réplica sua em 3D? Nós já fizemos

A TheBobbleShop instalou-se num dos corredores do piso 0 do Centro Comercial Colombo para criar figuras com o rosto dos clientes, impressas com tecnologia 3D.

A tecnologia de impressão 3D está cada vez mais acessível e agora uma empresa portuguesa, a 3DME, abraçou o futuro: com a ajuda de um equipamento cheio de câmaras, onde temos de enfiar a cabeça, digitaliza o rosto e faz uma réplica em miniatura, que é complementada com um corpo escolhido pelo cliente.

Fotografia: Duarte Drago

O resultado é uma figura impressa a cores inteiramente personalizada. E as possibilidades são mais de 140 (fora os adereços), do jogador de futebol a figuras históricas, como D. Afonso Henriques e Cleópatra. É como se criasse uma espécie de Mini-Me do Austin Powers, mas menos maléfico. A não ser que opte por se vestir de vampiro, figura que também consta no cardápio da TheBobbleShop, no Colombo.

Fotografia: Duarte Drago

Depois de lhe tirarem as medidas ao rosto, escolhe num ecrã o seu boneco preferido e os adereços disponíveis para a sua selecção, já com o seu rosto digitalizado. Depois o documento segue para uma central, onde é melhorado e produzido em 3D, com a ajuda de “mestres” que controlam a produção e dão os retoques finais.

As figuras estão disponíveis em três tamanhos: micro (5cm/ 19€), mini (7,5cm/ 29€) e grande (10cm/ 43€). Este foi o resultado do nosso teste:

Fotografia: Inês Félix

Manuel Herédia, CEO da nova empresa, explica que a TheBobbleShop foi concebida e desenvolvida pela Digiteyezer, uma empresa francesa que opera em mais de 30 países, “a única empresa no mundo que integra todo o processo de digitalização 3D e impressão de figuras 3D de forma simples, intuitiva e móvel”, avançado que este é apenas o primeiro ponto de venda. “É o início de um projecto com vista a uma rápida implantação em Portugal e Espanha, através de um sistema de franchising, que avançará em breve”.

Fotografia: Duarte Drago

A 3DME também está envolvida em projectos de arquitectura (impressão 3D de modelos), indústria (protótipos e modelos de impressão 3D e produção rápida de peças em série), odontologia (impressão de modelos odontológicos) e indústria de joalharia e design.

