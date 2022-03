Safra LX recebe Fund Fest de Ivvi Romão com música e performances

Ivvi Romão trocou o Brasil, que a viu nascer, para viver em Dublin e Londres, onde dançou para o Bolshoi Ballet. Em Portugal desde 2017, a bailarina – que também é modelo, produtora e, mais recentemente, actriz – tem sido voz activa na desmistificação da transexualidade. Com o Ivvi Fund Festival, marcado para o próximo sábado, 19 de Março, na Safra LX, promove, por um lado, uma angariação de fundos para a sua cirurgia de redesignação de género; e, por outro, dá palco a artistas queer, como Cigarra, Aurora, Gadutra e Tom Cruising.

O evento, que acontecerá entre as 14.00 e as 22.00, incluirá desde música e performances até artes plásticas e “muito close”, anuncia Ivvi Romão na página de Instagram, onde divulga também os artistas já confirmados. “Esta primeira edição serve para angariar fundos para a minha campanha de transição [que também está a ocorrer na plataforma Go Fund Me], mas o objectivo é continuar a organizar eventos filantrópicos, cujas verbas revertem a favor de instituições e causas voltadas para a comunidade queer”, diz-nos Ivvi.

Além de vários DJ sets, que vão desde “coisas mais carnavalescas” até à electrónica, Ivvi destaca, por exemplo, a performance de Aurora Pinho. “É super importante dar visibilidade a artistas queer, até porque temos artistas maravilhosos em Lisboa. Mas é tudo muito mais difícil para um artista queer. Como mulher trans e artista em tantas áreas diferentes, sei que há falta de espaço e oportunidade para sair do underground. É importante mostrar estas pessoas e os seus talentos, independentemente da cor, do sexo, da orientação”, remata a activista, que gostava de criar “uma vitrine de possibilidade”.

Os bilhetes estão disponíveis online, na plataforma Eventbrite, em duas modalidades: sem refeição, por 9,76€, ou com, por 14,03€. O almoço/jantar, que será servido até às 20.00, é feijoada vegana. Para acesso ao evento, será ainda necessária a apresentação de certificado digital de vacinação com indicação de dose de reforço ou de recuperação; teste negativo antigénio de até 48 horas ou PCR de até 72 horas; ou testes rápidos realizados à entrada com supervisão do staff.

Safra LX, Estrada da Torre 47 A. Sáb 14.00-22.00. 9,76€-14,03€.

