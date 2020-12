Saiba o que os portugueses mais perguntaram ao Google em 2020

A Google já anunciou a habitual lista das tendências de pesquisa para o corrente ano. Como seria de esperar no meio de uma pandemia global, o novo coronavírus foi um dos termos mais procurados em todo o mundo, inclusive pelos portugueses, que também quiseram saber mais sobre a escola virtual, o que é o lay-off e como funciona a app Stayaway Covid.

Além de identificar e organizar as palavras mais procuradas no motor de pesquisa, a ferramenta de tendências da Google é responsável pela famosa lista de “O Ano em Pesquisa”. Em 2020, em termos gerais, os portugueses quiseram saber mais sobre o coronavírus (“Coronavírus Portugal” e “coronavírus” estão no top 5 dos termos mais pesquisados), a escola virtual, as eleições nos Estados Unidos e o actor Pedro Lima, que morreu este ano.

Entre os nomes internacionais mais procurados, estão Donald Trump e Joe Biden, mas também Isabel dos Santos. Entre os portugueses, encontram-se ainda nomes como o do futebolista Bruno Fernandes e a artista Anna Westerlund, viúva de Pedro Lima.

Quanto às questões mais colocadas, “como fazer pão” e “o que é o lay-off” estão em primeiro lugar nos respectivos tops. Além disso, muita gente quis saber “como fazer máscaras”, “como fazer desinfectante caseiro”, “como fazer fermento de padeiro” e “como funciona a Stayaway Covid”. Mas estas não foram as únicas preocupações dos portugueses, que também procuraram saber “o que significa estado de emergência em Portugal”, “o que é mitigação”, “o que é calamidade pública” e “o que é coronavírus”.

Já no que diz respeito a programas de televisão, séries e filmes, as tendências de pesquisa misturaram a TV tradicional com o streaming, com o reality show Big Brother a liderar as trends do Google. Seguem-se, ainda no top 5, o filme turco Milagre na Cela 7, a produção erótica polaca 365 Dias e duas criações da Netflix, White Lines e Elite.

+ Meter as mãos na massa: um guia de como fazer pão caseiro

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade