SÁLA tem jantares de Outono aconchegantes entre 29 e 31 de Outubro

João Sá, chef do SÁLA, tem um menu sazonal durante três dias, em que a caça, os cogumelos, as castanhas e os marmelos estão em destaque.

Entre 29 e 31 de Outubro, João Sá, chef do restaurante SÁLA, na Rua dos Bacalhoeiros, em Lisboa, vai dar a conhecer um novo menu de Outono “cheio de sabores aconchegantes, para reconfortar a alma”. Em quatro pratos, nos quais estão em destaque a carne de caça, os cogumelos, as castanhas e os marmelos, será possível “degustar e matar saudades dos sabores mais quentes que não comemos há um ano”.

O menu, criado de raiz, inicia-se com três snacks: um tártaro de veado, noz e, por fim, marmelo e foie gras. Segue-se o primeiro prato com ovo, boletos, um tipo de cogumelos, e farinheira. Há ainda um caldo verde à lareira antes de chegar à perdiz, que se faz acompanhar por um escabeche e castanha. Por fim, na sobremesa, será o chocolate, cogumelos e trufa a assinalarem o final do repasto.

“Chegou aquela altura do ano em que procuramos abrigo e conforto, dentro de casa. Como o SÁLA é uma extensão da nossa casa, o propósito deste menu de Outono é oferecermos um presente aos nossos sentidos, mimarmo-nos um pouco”, explica o chef sobre a nova proposta.

O preço do menu é de 50€ por pessoa, sem bebidas incluídas. As reservas podem ser feitas através do 21 887 3045.

Rua dos Bacalhoeiros, 103 (Campo das Cebolas). 21 887 3045. Qua-Dom 12.30-14.30/ 19.00-23.00.

