Salão Ser Mamã está de volta em formato virtual e gratuito

O salão Ser Mamã, que nasceu no Porto há mais de dez anos e acabou por invadir Lisboa para uma ou duas edições na FIL, resolveu contornar as restrições provocadas pela actual pandemia com o lançamento de uma edição online e gratuita. Com estreia já este fim-de-semana, 5 e 6 de Dezembro, o espaço virtual promete estar repleto de eventos gratuitos, desde palestras e espectáculos até uma feira de puericultura, com várias marcas e produtos para mamãs, bebés e crianças.

“Conscientes das restrições que a Covid-19 trouxe à vida da população em geral e tendo em conta a previsão do agravamento da pandemia até ao final do ano, temos presente que é neste momento que as grávidas e as mamãs precisam de, mais do que nunca, ter informação disponível e encontrar facilmente todos os produtos e serviços que necessitam nesta fase da sua vida”, lê-se em comunicado da organização.

Réplica do salão presencial, esta edição online, totalmente gratuita, irá decorrer das 10.00 às 20.00, e inclui programação, para além da feira virtual. Entre as várias actividades propostas, encontra desde uma aula de yoga para gestantes (Sáb 11.00-12.00) até um workshop de soft skills para saber lidar com bebés em tempos de pandemia (Dom 12.00-13.00). Apesar do calendário completo ainda não ter sido anunciado no site, sabe-se que inclui ainda rastreios, passatempos e até espectáculos de dança variados.

Já entre as marcas presentes na feira virtual, poderá encontrar a Petit Chef Academy (alimentação), a Pingo de Gente (moda infantil), a Tucambela (artesanato criativo), My True Bio (cosmética biológica certificada), a Piaf (bens para crianças), a Petit & Jolie (puericultura) e muito mais.

