Salvador Sobral estreia-se no coliseu em Maio

Salvador Sobral vai dar o primeiro concerto em nome próprio no Coliseu de Lisboa a 10 de Maio do próximo ano. A ideia é apresentar um novo álbum de originais, a editar em Março.

O cantor português encontra-se, de momento, a trabalhar no novo disco, que deve incluir os singles "Mano a Mano" e "Cerca del Mar". Em palco, no Coliseu de Lisboa, será acompanhado pelos cúmplices Júlio Resende, no piano, André Rosinha, no contrabaixo, e Bruno Pedroso, na bateria. Os bilhetes já estão à venda e o preço varia entre os 20€ (galeria de pé) e os 50€ (cadeiras orquestra).

Salvador Sobral, que ganhou notoriedade depois da vitória na Eurovisão, em 2017, com a canção "Amar Pelos Dois", passou os últimos dois anos a cantar nalgumas das principais salas do país (e não só), a solo e com a banda Alexander Search. O músico ganhou conhecido

