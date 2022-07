Já há nomes no cartaz da próxima edição do Festival Iminente, o evento que junta música e artes visuais e que tem entre os seus fundadores o artista Vhils (Alexandre Farto). O rapper Sam the Kid, o DJ Khéops e o conjunto África Negra são algumas das confirmações para o festival que regressa à Matinha, em Lisboa, de 22 a 25 de Setembro, anunciou esta segunda-feira a organização.

O primeiro dia de festival, 22, contará com o DJ Khéops, que fundou o grupo de rap IAM, que também integra o cartaz no dia seguinte. A presença dos franceses surge depois de o Festival Iminente ter acontecido pela primeira vez em Marselha, França, no passado mês de Maio.

Para dia 24 está anunciada a actuação de Sam The Kid, acompanhado pela banda Orelha Negra e uma orquestra. Já para o último dia do evento está reservado tempo para o conjunto África Negra, nome histórico da música da São Tomé e Príncipe, com mais de 40 anos de carreira.

Como é hábito, o Festival Iminente transcende a música e, no universo artístico, será possível admirar o trabalho da artista plástica Vanessa Barragão, que fará uma intervenção em têxtil concebida especialmente para o recinto do festival.

+ Bons motivos para passar o Verão em Lisboa e aproveitar a agenda

+ Os melhores festivais deste Verão