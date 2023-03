Sam The Kid e Gabriel, o Pensador no Festival do Maio

Parque Urbano do Seixal volta a receber o Festival do Maio nos dias 26 e 27 de Maio. A entrada é gratuita.

Vão ser duas noites de concertos e videopoemas. É o regresso do Festival do Maio ao Parque Urbano do Seixal. “A programação assenta em dois pólos fundamentais: a preservação da memória, trazendo a palco o legado histórico da música de intervenção e protesto, e as lutas actuais, dando voz a novos artistas e a novos géneros musicais”, lê-se em comunicado da autarquia.

“Numa altura em que assistimos ao avanço dos populismos e das derivas autoritárias, um pouco por todo o mundo, e em que a ordem do dia é desinformar, torna-se urgente intervir, informar e acordar consciências. E a música tem um papel fundamental no esclarecimento e mobilização dos cidadãos e na persecução de ideais que nos conduzam a sociedades mais justas e evoluídas”, afirma na mesma nota o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva.

A 26 de Maio, o festival recebe o projecto nacional Prétu, antes Chullage, um rapper do concelho conhecido pelo seu lirismo e intervenção política e que agora junta samples de referências africanas, com as influências electrónicas em que se expressa sobre o “colonialismo, o pan-africanismo e um novo contexto político para África e a sua diáspora”. Segue-se Moullinex, o DJ e multi-instrumentista Luís Clara Gomes, que promete transformar o recinto numa verdadeira pista de dança. Para terminar, conte com Peaches, uma artista de electroclash canadiana, a viver em Berlim, que cruza texturas da música electrónica com pop e rap, e uma atitude punk.

Já no dia 27, o festival abre com Sam the Kid, que está de volta aos concertos em nome próprio, acompanhado pela banda de sempre, os Orelha Negra, e também com uma orquestra dirigida pelo maestro Pedro Moreira. Segue-se Gabriel, o Pensador, um dos músicos brasileiros mais conhecidos do público português, que celebra 25 anos de carreira.

Com entrada livre, o recinto abre às 19.00 e os espectáculos têm início às 21.00 no dia 26 e às 21.30 no dia 27. Durante os dois dias, também vão ser exibidos videopoemas nos intervalos entre actuações, com artistas de diferentes áreas a interpretar poemas.

Parque Urbano do Seixal. 26-27 Mai, Sex 21.00, Sáb 21.30. Entrada livre (a partir das 19.00)

+ Festival MOGA volta a pôr o pé na areia da Caparica

+ Este ano não há Rock in Rio, mas Ivete Sangalo vem a Lisboa na mesma