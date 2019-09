Samuel Úria "rocka" o Musicbox em Outubro

Samuel Úria vai voltar a fazer o rock. O músico de Tondela, que durante anos tocou rock'n'roll – perdão, roque enrole – com As Velhas Glórias, vai passar uma temporada em registo rockeiro no Musicbox, no início de Outubro.

Por altura da apresentação do EP Marcha Atroz no Auditório Carlos Paredes, em Benfica, em Março, o cantor e compositor já andava com vontade de voltar a rockar. "Tenho saudades, mas não sei se tenho saúde", dizia ele há uns meses. "Havia concertos das Velhas Glórias em que eu chegava a meio de uma canção e tinha a certeza absoluta que não ia conseguir chegar ao fim porque ia morrer antes."

"Mas ainda no outro dia estava a ouvir os Parkinsons e estava a pensar que tinha de voltar a fazer isto. Se aquilo é malta mais velha do que eu e aguenta, eu também hei-de aguentar", continuava na altura. "E agora estou em melhor forma física do que estava há dez anos, portanto se calhar era fixe tentar fazer uma coisa assim outra vez." Bem dito, bem feito.

Por agora, estão confirmados concertos para os dias 3, 4 e 5 de Outubro, contudo, ninguém se espantará se até lá forem anunciadas mais datas. Afinal, quando tocou em Benfica, o homem também começou por anunciar três datas e acabou por fazer cinco espectáculos. Mas é melhor não arriscar. Os bilhetes para estas actuações no Musicbox já estão à venda e são meninos para esgotar. Custam 12 euros.

