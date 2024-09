Sand Castle: um parque infantil com co-working para os pais

Quando visitámos o novo Sand Castle da cidade pela primeira vez, o espaço ainda estava em construção: era preciso pintar paredes, cortar madeira para mesas, acabar de plantar um jardim na esplanada interior. Mas a principal atracção – um castelo sobre uma caixa com cinco toneladas de areia vinda de Espanha – já nos piscava o olho em toda a sua glória. A ideia, criar um parque infantil coberto com uma zona de co-working e café, é de Max Vinnikov e Stas Kaminsky, que contaram com a ajuda das mulheres e dos filhos. A inauguração aconteceu no último sábado, 21 de Setembro, e é possível fazer uma visita gratuita, mediante marcação.

“Vivemos em Portugal há dois anos e, como trabalhamos remotamente, confrontámo-nos com a necessidade de deixar os nossos filhos em algum lado para que fosse possível concentrarmo-nos pelo menos um bocadinho. Foi assim que o conceito surgiu”, conta Max. O empreendedor russo, que se mudou para Lisboa com a mulher Irina e os dois filhos, conheceu o sócio, o bielorusso Stas, quando este trocou Israel, onde vivia há dez anos, pela capital portuguesa, e acabou a morar no mesmo prédio, com a mulher Antonina e os três filhos. “Os nossos filhos mais velhos conheceram-se na escola, na mesma turma”, revela, como quem diz que era inevitável que também se tornassem amigos.

© Francisco Romão Pereira / Time Out Sand Castle

Projectado sobretudo para ser um espaço de lazer para crianças (de 1 a 7 anos), o Sand Castle inclui desde um castelo com escorrega e caixa de areia – “os nossos filhos é que despejaram a areia toda na caixa” – até quatro estações temáticas: uma cozinha, um mercado, uma garagem e um salão de beleza. A inspiração (incluindo para a decoração em madeira e à medida dos mais pequenos) vem do método Montessori, que facilita e promove princípios como a autonomia, a liberdade e o movimento. “O que propomos são brincadeiras tranquilas, que não envolvam actividades desportivas nem muita actividade física. Claro que eles vão correr e gritar, porque são miúdos e é o que os miúdos fazem, mas o que procuramos é criar um ambiente calmo, onde possam interagir uns com os outros.”

A ambição é que os miúdos se possam entreter em segurança – “sempre sob supervisão” – enquanto os pais relaxam ou trabalham. É por isso, aliás, que também há oferta para os crescidos, com uma zona de co-working, um café com “bebidas de assinatura” e uma esplanada interior. Para o futuro, está ainda prevista a abertura de uma loja com “brinquedos e jogos de alta qualidade”, um cabeleireiro pensado especialmente para os mais novos e um estúdio de gravação, bem como a realização de workshops e masterclasses. “Temos muitas ideias”, admite Max, entre risos, antes de nos mostrar o que chama de “sala de meditação”, uma espécie de armário para “gritar, relaxar, ou ter reuniões por zoom”.

O preço de entrada no parque infantil varia entre os 9€ e os 15€, dependendo do horário, e há descontos para famílias numerosas. Se preferir, também é possível comprar pacotes de 10 (90€) ou 20 horas (160€). Já para utilizar o espaço de cowork, o custo é de 5€ à hora ou 20€ por dia – 15€ se o adulto for acompanhado por um miúdo que fique no parque. E, claro, também é possível reservar o Sand Castle, total ou parcialmente, para festas privadas. “De aniversário, por exemplo”, sugere Max.

Av. Miguel Bombarda, 72, Avenidas Novas (Lisboa). Seg-Sex 10.00-20.00.

