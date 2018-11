"Sangue & Fogo": origem dos Targaryen revelada em novo livro

Não é o livro mais esperado, aquele que nos poderia dar o desenrolar de A Guerra dos Tronos, apesar de nos levar para Westeros. Sangue & Fogo – A História dos Reis Targaryen chega às livrarias no próximo dia 23. É a primeira parte de uma obra de dois volumes, uma prequela da saga A Canção de Gelo e Fogo.

Qual a origem dos três ovos de dragão de Daenerys? O que aconteceu realmente durante a Dança dos Dragões? Ou porque se tornou tão perigoso visitar Valíria depois da perdição? Para os mais curiosos, já se encontram disponíveis excertos da história no blogue oficial de George R.R. Martin, mas a obra completa só será lançada em Portugal no dia 23 de Novembro, apenas dois dias depois do lançamento do original.

Em Sangue & Fogo, George R.R. Martin recua à época do criador do Trono de Ferro, Aegon o Conquistador, alguns séculos antes da trama da série A Guerra dos Tronos, para nos dar a conhecer melhor as várias gerações da Casa Targaryen – a única família de senhores de dragões, que lutou para manter o icónico trono, até à sua quase destruição.

Os eventos relatados ao longo de 352 páginas pelo mestre Gyldayn são ainda acompanhados por cerca de 80 ilustrações a preto e branco do artista Doug Wheatley.

Ainda não é conhecida a data de lançamento da segunda parte da obra em Portugal, visto que na versão inglesa o livro será comercializado em apenas um volume, mas ambas as versões já se encontram disponíveis em pré-venda. Texto editado por Cláudia Lima Carvalho

