“A Guerra dos Tronos”: o final chega em Abril

Agora que já há uma data, podemos dizer que começou oficialmente a contagem decrescente para a despedida da série sensação A Guerra dos Tronos. Depois de muita especulação, o mês de estreia foi finalmente anunciado: Abril.

Dezenas de episódios passados, e muitas mortes depois, o final está aí e o melhor é preparar-se. A data, ainda sem dia marcado, foi avançada pela HBO num curto vídeo que funciona quase como uma viagem no tempo.

Não há uma imagem nova, o que não surpreende dada a luta apertada contra spoilers, mas um minuto chega para ser uma montanha-russa capaz de nos deixar já a suspirar: porque está quase e porque vai acabar.

Está quase tudo neste vídeo: Ned Stark a ajoelhar com Arya no meio da multidão a olhar, um odioso e nada saudoso Joffrey Baratheon, uns dragões ainda bebés e Daenerys Targaryen ainda de nome curto, Tyrion a caminho do julgamento e Cersei preparada para fazer a caminhada da vergonha, o Casamento Vermelho e a Batalha dos Bastardos e, claro, os Caminhantes Brancos. Já está arrepiado? Nós estamos.

“Cada batalha. Cada traição. Cada aliança. Cada risco. Cada combate. Cada sacrifício. Cada juramento. Cada morte. É tudo pelo trono.” Resta agora saber quem é que se vai sentar nele. De lembrar que desde a sexta temporada que estamos às cegas – As Crónicas de Gelo e Fogo davam pistas para o que aí vinha, mas a série alcançou o fim da história escrita e George R.R. Martin não acabou The Winds of Winter a tempo.

Apesar de A Guerra dos Tronos estar agora a chegar ao fim, a HBO tem vários projectos em mãos com este universo. Segundo a Variety, a produtora tem em andamento uma nova série que se passará centenas de anos antes de A Guerra dos Tronos.

Esta oitava temporada terá apenas seis episódios, realizados por David Benioff e D.B. Weiss – os criadores –, David Nutter e Miguel Sapochnik. O argumento ficará a cargo da dupla de criadores e de Bryan Cogman e Dave Hill e George R.R. Martin continua como produtor e consultor da série.

+ Prepare-se para a maratona: estas são as séries na Netflix que tem de devorar

+ O Dicionário de A Guerra dos Tronos