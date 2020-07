Santa Casa Alfama regressa em Outubro e já tem confirmações para os palcos Amália e Fado à Janela

É já em Outubro que as guitarras voltam a soar no bairro lisboeta. Em ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, o festival Santa Casa Alfama está de regresso dias 2 e 3 de Outubro e já existem confirmações para os dois palcos desta edição. Vânia Duarte e André Baptista são os primeiros nomes a actuar, dia 2, no Palco Amália, que este ano se mantém instalado no Auditório Abreu Advogados.

Dia 3 de Outubro, é a vez de Catarina Rocha e Francisco Salvação Barreto. No palco Fado à Janela, que também regressa, ouvir-se-ão as vozes de Jorge Silva, José Manuel Rodrigues e Gilberto Silva.

O anúncio foi feito esta sexta-feira, 17 de Julho, e a organização garante que, tendo em conta as circunstâncias, o festival respeitará "todas as normas da Direcção-Geral da Saúde, garantindo a segurança do público e de todos os envolvidos na realização do Santa Casa Alfama".

