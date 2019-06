Santini abre duas novas lojas em Lisboa

Se o Verão por si só não é uma boa desculpa para comer gelado, damos-lhe mais uma (ou duas, neste caso): o Santini tem dois novos poisos em Lisboa. A loja do Oeiras Parque abriu no dia 1 de Junho, enquanto a das Amoreiras tem abertura prevista para meados de Julho.

Sete décadas depois da abertura da primeira loja de Attilio Santini, na praia do Tamariz, no Estoril, a marca continua a crescer – o mais provável é que o senhor que veio de Itália fazer gelados italianos nunca tenha imaginado que 70 anos depois a sua pequena casa acabaria por se tornar numa marca de referência com quase duas mãos cheias de lojas entre Lisboa e o Porto. E o sucesso continua a ganhar forma com mais duas lojas, ambas em centros comerciais.

"A abertura destas novas lojas em centros comerciais traduz-se numa adaptação da estratégia da marca, numa óptica de combater a sazonalidade do produto. Pretende-se, desta forma, alterar o hábito de consumo de gelado por parte dos consumidores ao posicionar-se em locais mais frequentados nos meses em que o comércio de rua é menos frequente", lê-se no comunicado que dá conta das novidades.

Na mesma nota, Eduardo Santini, administrador da marca e neto do fundador, explica que a loja das Amoreiras "foi cuidadosamente seleccionada pelo factor estratégico da localização". "Achámos que faltava ao Santini estar mais perto dos lisboetas, num local prático e de fácil acesso, já que, até agora, quem quisesse um gelado Santini tinha que se deslocar às lojas do Chiado, Belém, Mercado da Ribeira ou Telheiras."

Os gelados, esses, continuam a seguir a receita e método tradicional de Attilio Santini.

