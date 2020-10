Santini tem novos sabores para o Outono

O Verão já lá vai mas a Santini acredita que “um gelado é para ser apreciado em qualquer altura do ano”. Por isso, depois do sabor de bola de Berlim, já um clássico da estação mais quente, lança novos sabores para Outubro, com produtos da época.

Torrone, pistácio, doce de ovo com pinhão e canela são alguns dos novos sabores sazonais. Aos fins-de-semana, por sua vez, estão disponíveis as edições limitadas de fruta da época, como a maçã bravo de Esmolfe (9 Out) e o de dióspiro (23 Out).

A montra mantém-se completa com outras propostas para além dos gelados tradicionais: poderá provar os mini bolos de frutos do bosque e bombons de chocolate negro e maracujá ou de chocolate de leite e avelã ou pedir para levar para casa. As encomendas acima de 20€ não pagam a taxa de entrega e estão disponíveis em Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Odivelas e Amadora As entregas são feitas de quinta a sábado, entre as 10.00 e as 18.00.

Depois de a loja na Rua do Carmo, junto à Nespresso do Chiado, ter encerrado, a marca de fabrico artesanal de gelado tem prevista para breve a abertura de um novo espaço, na mesma rua.

