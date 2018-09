Santini vai oferecer gelados no dia de aniversário

Na compra de uma bola de gelado, oferecem-lhe outra. A promoção da Santini assinala os 69 anos da marca.

Não estranhe quando passar por uma loja Santini este domingo e vir uma fila interminável à porta – estão mesmo a oferecer gelados. Todos os anos a marca Santini assinala a data de aniversário com uma promoção especial. Domingo, dia 30, dia de festa, vão fazer uma promoção dois por um: na compra de uma bola de gelado, oferecem-lhe outra. Na compra de duas, oferecem outras duas e por aí fora.

Durante o dia da promoção, além de todos os sabores de gelado icónicos da marca, como o morango, o coco ou a marabunta, há um sabor especial: pipoca de caramelo. A promoção e este sabor vão estar disponíveis em todas as lojas Santini (Cascais, Chiado, São João do Estoril, Carcavelos, Belém, Expo, Time Out Market e também no Porto).

A Santini foi fundada por Attilio Santini em 1949, no Tamariz, no Estoril. Agora é o neto que toma conta de tudo e volta e meia há sabores especiais, como o de bola de Berlim no Verão ou o de cereja na época delas.

Se estiver pronto para mais do que um dia a pecar, além de assinalar o dia 30 na agenda para aproveitar esta promoção, espreite a Time Out Lisboa que chega às bancas amanhã, com 50 ofertas especiais 2 por 1.

