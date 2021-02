Santini volta a ter entregas e take-away na região de Lisboa

Depois de encerrar as suas lojas devido ao agravamento da pandemia, a marca de gelados reabriu algumas das lojas em Lisboa.

Depois de temporariamente encerradas, algumas lojas da geladaria artesanal Santini na região de Lisboa estão novamente em funcionamento desde este domingo.

“Reabrimos as lojas Santini Carcavelos, Baía, Telheiras e Aldeia de Juso. Estamos a funcionar em regime take away e delivery, das 13.00 às 23.00”, anunciou a geladaria na sua página de Instagram. De terça-feira a sexta-feira o horário é das 13.00 às 20.00 e ao fim-de-semana alarga-se até às 23.00.

A icónica marca de gelados de Attilio Santini fechou as portas pela primeira vez na sua história a 21 de Janeiro, devido ao agravamento da pandemia.

Em Novembro passado, a Santini regressou ao Chiado, com a inauguração de uma nova loja no número 88 da Rua do Carmo.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ As melhores sobremesas ao domicílio